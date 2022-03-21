Мурашко назвал группу людей, рискующую получить осложнения при COVID

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о риске осложнений при COVID-19 у людей с больным сердцем. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о риске осложнений при COVID-19 у людей с больным сердцем. Фото: Минздрав РФ

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями практически на 60% выше риск получить осложнения при заражении коронавирусом. Такие цифры назвал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, также сильно для пациентов с болезнями сердца растут и риски «неблагоприятных летальных событий».

«Именно пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в приоритете для поддерживающей терапии, — приводят слова главы Минздрава «РИА Новости».

Напомним, за минувшие сутки на территории России выявили 31 035 случаев заражения. Число госпитализаций составило 2 551. Также зафиксировали 434 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 74 675 человек.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что всплеск заражаемости стелс-омикроном в России может произойти до конца апреля.

По состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.