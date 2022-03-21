Иммунолог объяснил, к чему приведет полная отмена вакцинации в России

Всплеск стелс-омикрона вряд ли будет таким же сильным, как при обычном омикроне, предположил иммунолог. Фото: Комздрав

Всплеск стелс-омикрона вряд ли будет таким же сильным, как при обычном омикроне, предположил иммунолог. Фото: Комздрав

Всплеск заражаемости стелс-омикроном в России может произойти до конца апреля. Об этом предупредил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, высокий показатель заразности стелс-омикрона и антиковидные меры находятся в хрупком балансе, который легко нарушить.

Кандидат медицинских наук отметил в беседе с «Известиями», что отменить все ограничения можно хоть сейчас, однако потом не нужно удивляться новым вспышкам вируса. Рано или поздно вакцинация от коронавируса станет сезонной, но не сейчас, поскольку пандемия еще не закончилась, заявил Крючков.

Эксперт также подчеркнул, что перейти к сезонной вакцинации можно будет примерно через два года, пока же следует обязательно регулярно прививаться.

«Иначе все опять в острую фазу может перейти», — заявил иммунолог.

По состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Напомним, за минувшие сутки на территории России выявили 31 035 случаев заражения. Число госпитализаций составило 2 551. Также зафиксировали 434 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 74 675 человек.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти осенью.