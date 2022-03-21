Вирусолог раскрыл срок новой волны коронавируса в России

Существует множество симптомов, характерных как для коронавируса, так и для других недугов. Фото: Комздрав

Существует множество симптомов, характерных как для коронавируса, так и для других недугов. Фото: Комздрав

Подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти осенью. Такой прогноз озвучил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, подъемы заболеваемости коронавирусом возможны сезонно – осенью и весной. Если до начала этих времен года не появятся новые мутации COVID-19.

Как сообщил ТАСС, специалист отметил, что мутации коронавируса все еще непредсказуемы и не зависят от сезонов. В России сформирован достаточный коллективный иммунитет, из-за чего летом эпидемиологическая обстановка будет стабильной.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что если симптомами ковида является головная боль, температура выше 38,5 градусов, одышка и боль в районе сердца, то необходимо вызывать медика. Медлить не стоит.