Решением суда в России запрещены Facebook и Instagram. Их блокировка должна начаться немедленно

Сегодня, 21 марта, Тверской суд Москвы официально наложил запрет на Facebook и Instagram в России.

Запрет на Facebook и Instagram в России был наложен судом за экстремистскую деятельность. Об этом сообщают РИА Новости из зала суда.

Еще раньше обвинение просило признать суд компанию Meta экстремистской организацией. Отмечается, что решение суда о блокировке Facebook и Instagram на территории России должно быть принято немедленно. По словам Генпрокуратуры, иск объясняется желанием оградить жителей России от дальнейшего нарушения их прав.

Как стало известно, Instagram не обратил внимания на 4,5 тысяч требований об удалении фейков о специальной операции на Украине.

Кроме того подчеркивается, что запрет деятельности Meta не распространяется на WhatsApp. Также в ходе заседания суда было принято, что граждан, которые продолжат просто пользоваться соцсетями, не будут за это привлекать к ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителей России в случае запрета Meta не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются Facebook и Instagram, заявил прокурор в суде.