Пользователи Apple пожаловались на масштабные сбои в работе сервисов

Пользователи Apple пожаловались на масштабные сбои в работе сервисов
Пользователи Apple пожаловались на масштабные сбои в работе сервисов. Фото: unsplash

Из ряда стран, среди которых и Россия, поступают жалобы на масштабный сбой в работе сервисов Apple.

Жалобы на сбои в работе сервисов Apple поступают также из США, России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбои наблюдаются в работе сервисов Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Самое большое количество жалоб связано с работой Apple Music. На 19.20 по московскому времени было зафиксировано более 4 тысяч сообщений.

Больше всего жалуются пользователи из США.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в работе соцсети «Вконтакте» 18 марта произошел сбой. Всего было зафиксировано 830 жалоб: 41% пользователей жалуется на проблемы с функциональным состоянием веб-сайта, 54% — на проблемы с приложением, еще 5% — на проблемы с личным профилем.

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