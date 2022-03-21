В Белом доме заявили, что не просили американские компании покидать Россию

В Белом доме заявили, что не просили американские компании покидать Россию
Псаки заявила, что компании должны самостоятельно принимать решение об уходе с российского рынка. Фото: unsplash

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти не просили компании уходить с российского рынка.

Представительница Белого дома заявила на брифинге, что компании США должны самостоятельно принимать решение об уходе с российского рынка. Она подчеркнула, что власти не просили ни одну фирму делать это.

«Мы не обращались ни к какой конкретно компании, чтобы она предприняла шаги для того, чтобы уйти. Мы приветствовали действия тех, кто принял это решение», — цитирует Псаки ТАСС.

Так она ответила на вопрос, как Белый дом смотрит на то, что крупные агропромышленные компании Cargill и ADM остаются на российском рынке, несмотря на уход других фирм из РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЕС готовит пятый пакет антироссийских санкций.

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