Экономист рассказала, у кого из россиян с 1 апреля вырастут пенсии

Прибавка поступит пенсионерам уже с апреля. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Прибавка поступит пенсионерам уже с апреля. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

С 1 апреля будут повышены социальные пенсии и пенсии по гособеспечению – их рост составит 8,6%.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева повышение коснется четырех миллионов россиян.

По ее словам, социальные пенсии также получают дети-инвалиды, а ряд категорий населения получают две пенсии. Например, участники Великой Отечественной войны и инвалиды по военной травме, сообщает агентство «Прайм».

С 1 апреля в России ожидается повышение социальных пенсий. Размер пенсионных выплат вырастет на 8,6%.

Индексация затронет порядка четырех миллионов граждан. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 33,7 млрд рублей.

Изначально планировалось, что социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что в мае государство начнет выплачивать денежные средства на детей от 8 до 16 лет, которые растут в семьях с невысокими доходами. Выплаты будут начисляться в период с первого апреля 2022 года.