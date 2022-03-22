Доктор Мясников назвал полезные свойства шоколада

Доктор Мясников назвал полезные свойства шоколада
Отказ от шоколада, в котором содержится много сахара, может выровнять настроение. Фото: pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал полезные свойства шоколада.

По его словам, этот продукт содержит биологически активные вещества, которые благотворно влияют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку.

«Шоколад входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также врач подчеркнул, что полезными свойствами обладает только темный шоколад с содержанием какао не менее 70%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исследователи из американского Северо-Западного университета выяснили, что у людей, которые не могут представить свою жизнь без кофе и шоколада, присутствует определенный набор генов. У этих людей эффект от употребления кофеина проходит гораздо быстрее, но желание выпить чашку кофе намного больше.

Александр Мясников доктор шоколад


 

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