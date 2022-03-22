В Петербурге ожидается до девяти градусов тепла

Во вторник, 22 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»», 22 марта в Северной столице обойдется без осадков.

В ночное время суток столбики термометров покажут 0…-2 градуса, днём температура воздуха прогреется до +5…+7 градусов, местами потеплеет до +9 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.