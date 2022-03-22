В Ленобласти еще 239 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 239 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявили 179 707 случаев ковида. При этом выздоровели 173 669 пациентов.

С начала пандемии в России выявлено 17 637 795 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 365 373 летальных исхода, выздоровели 16 346 800 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.