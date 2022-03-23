Минтруд окончательно утвердил размер индексации пенсий

Минтруд окончательно утвердил размер индексации пенсий
В этом году правительство получило право проводить не одну индексацию за год, а несколько. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Министерство труда России дало официальную информацию касаемо увеличения пенсий, ожидаемого уже в следующем месяце. Объявлено, что размер выплат будет увеличен на 8,6 процента, пишет ТАСС.

С 1 апреля должны увеличиться ежемесячные страховые выплаты из Пенсионного фонда, положенные 4 миллионам граждан. Величина индексации страховых пенсий прописана в правительственном постановлении, передает издание. Они возрастут на 8,6 процента, сообщается в тексте документа.

Чтобы обеспечить индексацию, планируется потратить немалую сумму – 33,7 млрд рублей. Их можно будет изыскать для пенсионеров в федеральной казне. Также документом оговаривается, что выплаты россиянам с маленьким опытом работы, при котором не полагается страховая часть, тоже повышаются 1 апреля каждого года с учетом прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что после объявления санкций европейскими странами экономическая обстановка в стране стала крайне нестабильной, что потребовало принятия мер поддержки населения. В этом году правительство получило право проводить не одну индексацию за год, а несколько. Рост инфляции сделал такое решение не просто обоснованным, а необходимым.

Помимо индексации планируется неоднократно увеличить надбавку к страховой пенсии и также несколько раз поднять цену коэффициента. Кроме этого, исходя из темпов роста доходов ПФР, страховые пенсии тоже могут повышаться.

При этом уточняется, что индексация 8,6% будет относиться к декабрьской величине, а не январской. Напомним, в январе уже состоялось повышение выплат на 5,9%. Данные меры должны увеличить выплаты в среднем почти на полторы тысячи.

Напомним, что меры поддержки российской экономики первой очереди потребуют более триллиона рублей. Точное финансовое обеспечение по ряду проектов пока выясняется.

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