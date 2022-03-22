С помощью искусственного интеллекта ученые смогли получить новые данные о людях с диабетом

С помощью новой разработанной учеными модели искусственного интеллекта удалось раскрыть новые сведения о людях, страдающих диабетом первого типа.

Специалисты из Университета Миссури, детских больниц Канзас-Сити и штата Техас по-новому подошли к сбору информации о больных диабетом. В этот раз был использован искусственный интеллект, благодаря которому болезнь раскрылась лучше. Об этом сообщает журнал Diabetes Care.

Были проанализированы медицинские карты 16 тысяч пациентов и выявлены до некоторого времени неизвестные характеристики, свойственные больным и их родственникам. Отмечается, что у людей, близкие родственники которых страдали от диабета, гипертония была диагностирована в большинстве случаев. Кроме того у родственников пациентов с диабетом первого типа преобладали своего рода определенные демографические характеристики.

Соавтор модели искусственного интеллекта Чи-Рен Шью подчеркнула, что диабет первого типа — это не та болезнь, которая выглядит одинаково для всех.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалист рассказал о продуктах, которые наилучшим образом подойдут для питания людей с сахарным диабетом, а также указал, в какой промежуток времени в течение дня лучше их употреблять.