Эксперт спрогнозировал стоимость бензина в России под конец 2022 года

Эксперт спрогнозировал стоимость бензина в России под конец 2022 года. Фото: Pixabay

Эксперт спрогнозировал стоимость бензина в России под конец 2022 года. Фото: Pixabay

Цены на бензин в конце текущего 2022 года будут сильно зависеть от геополитической ситуации, считает специалист.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что в последние дни топливо в России либо перестало изменяться в цене, либо подешевело, но тренд на дальнейший рост в пределах инфляции сохраняется. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Но представляется, что итоговый годовой рост будет в районе 8-10 процентов, и по итогам года литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей», — считает Коган.

Эксперт подчеркнул, что ждать снижения цен в среднесрочной перспективе не стоит, так как нефтяные компании, лишившиеся зарубежных покупателей, могут переключить внимание на потребителей в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет Госдумы по промышленности и торговли внес предложение ввести в России государственное регулирование цен на бензин и дизель.