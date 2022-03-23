Эксперт спрогнозировал стоимость бензина в России под конец 2022 года

Эксперт спрогнозировал стоимость бензина в России под конец 2022 года
Эксперт спрогнозировал стоимость бензина в России под конец 2022 года. Фото: Pixabay

Цены на бензин в конце текущего 2022 года будут сильно зависеть от геополитической ситуации, считает специалист.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что в последние дни топливо в России либо перестало изменяться в цене, либо подешевело, но тренд на дальнейший рост в пределах инфляции сохраняется. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Но представляется, что итоговый годовой рост будет в районе 8-10 процентов, и по итогам года литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей», — считает Коган.

Эксперт подчеркнул, что ждать снижения цен в среднесрочной перспективе не стоит, так как нефтяные компании, лишившиеся зарубежных покупателей, могут переключить внимание на потребителей в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет Госдумы по промышленности и торговли внес предложение ввести в России государственное регулирование цен на бензин и дизель.

бензин Михаил Коган Россия топливо цены


 

Новости партнеров
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирусом заразилось почти 474 млн человек
Эксперт объяснил, почему пожилые россияне бросились скупать сахар
Врач рассказал о риске развития рака легких у жителей мегаполисов
Песков объяснил, при каком условии Россия применит ядерное оружие
Военный комиссариат Петербурга призовет 2700 человек весной 2022 года
Российским пенсионерам рассказали, кто может ждать выплат с повышенной ...
Эксперт спрогнозировал стоимость бензина в России под конец 2022 года
К офтальмологам петербургской больницы №2 ввели дозированную запись из-за ...