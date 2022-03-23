Диетолог заявил об опасности суши и роллов из-за паразитов

Диетолог заявил об опасности суши и роллов из-за паразитов
В сырой рыбе могут встретиться паразиты. Фото: Pixabay

Употребление роллов и суши с сырой рыбой может представлять опасность из-за риска заражения паразитами, предупредил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

Специалист рассказал об этом в разговоре с URA.RU. Он назвал роллы и суши вредным продуктом, поскольку в сырой рыбе могут встретиться паразиты. Если человеку все же «повезет» заразиться, то вылечиться будет очень сложно.

«Потом очень сложно все вылечить, с учетом того, что инфекционистов —паразитологов очень мало, очень плохая лабораторная диагностика и выявлять наличие паразитов сложно, поэтому и лечение будет идти „пальцем в небо“», — объяснил Калинчев.

Терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева добавила, что обезопасить себя от вредных микроорганизмов при употреблении роллов и суши можно с помощью васаби и имбиря. Острые добавки все обезвреживают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказал о риске развития рака легких у жителей мегаполисов.

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