Врач рассказал о риске развития рака легких у жителей мегаполисов

Врач рассказал о риске развития рака легких у жителей мегаполисов
На ранних стадиях рак легких никак не проявляется. Фото: Pixabay

В группу риска по развитию легких попадают не только курильщики, но и жители крупных городов и районов с неблагоприятной экологией, а также пациенты с онкологическим анамнезом в семье.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Алексей Печетов.

«В группе риска — курильщики, пациенты с онкологическим анамнезом в семье, жители больших городов и неблагоприятных с точки зрения экологии регионов», — сказал Печетов.

При этом на ранних стадиях рак легких никак не проявляется. Как правило, симптомы возникают уже в запущенной стадии — это одышка, кашель с кровью и боль.

Наиболее точным методом выявления этого рака является компьютерная томография. Пациентам из групп риска следует проходить это обследование в первую очередь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказала россиянам, чем можно заменить лекарство, которого не нашлось в аптеке.

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