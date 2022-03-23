Прокуратура заинтересовалась задержкой рейса Петербург-Котлас

Прокуратура заинтересовалась задержкой рейса Петербург-Котлас
Рейс перенесли только на следующий день. Фото: pixabay

Петербургская прокуратура организовала проверку после того, как был задержан рейс из Петербург в город Котлас Архангельской области.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав 48 пассажиров рейса авиакомпании «РусЛайн», сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Изначально планировалось, что самолет выполнит рейс 22 марта. При этом, в виду технической неисправности, вылет пришлось отложить. АК обеспечила пассажиров питанием, напитками, а также разместила в гостинице.

Рейс перенесли на 23 марта в 4 часа утра. Прокуратура организует проверку и при наличии оснований примет меры реагирования. Ситуация находится на контроле СЗТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проконтролировал перевозку летучих мышей, сурков и сурикатов из Петербурга в Якутию. Животные летели через аэропорт Пулково.

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