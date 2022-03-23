Сброс грязного снега в реки и каналы Петербурга вызвал массовую гибель корюшки

По весне власти Северной столицы подготовили для петербуржцев новый «подарок».

Теперь горожане могут наблюдать, как в реках и каналах Петербурга кверху брюхом плавает корюшка. Об этом сообщает телеграмм-канал «Площадь Восстания» в среду, 23 марта.

Это произошло в связи со сбросом грязного снега в водоемы города что привело к «нересту мертвой корюшки». Маленькие рыбки начали всплывать на поверхность одна за другой.

Петербуржцы были в шоке, когда заметили на Свердловской набережной, где Охта впадает в Неву, крупный «улов». К слову, экологи предупреждали о последствиях пренебрежительного отношения к водоемам.

Не стоит забывать, что накануне, 22 марта, отмечался Всемирный день водных ресурсов. Администрация Петербурга не осталась в стороне и опубликовала пост про Северную Венецию, с которой у города на Неве общего стало еще больше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, в каком районе Санкт-Петербурга самый грязный воздух.