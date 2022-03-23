Невролог: снотворное грозит смертельной опасностью

Невролог: снотворное грозит смертельной опасностью
"Азатиоприн" применяется после трансплантации органов и тканей, при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, неспецифическом язвенном колите и других заболеваниях. Фото: pixabay

Врач-невролог предупредила россиян о смертельной опасности снотворных препаратов.

Доктор Елена Царёва рассказала жителям РФ, чем могут грозить данные лекарственные средства, передает Ura.ru.

По словам специалиста, снотворное должны отпускаться только по рецепту лечащего врача. Потому как в составе большей части таких лекарств содержатся успокоительные вещества, которые подавляют дыхание во время сна.

Невролог уверен, что принимать подобные медикаменты необходимо лишь после консультации со специалистом. Царева добавила, что при употреблении снотворного можно столкнуться со смертельной опасностью.

Таблетки для улучшения качества сна действуют расслабляюще на психику человека, способствуют снижению тревоги, расслаблению мышц, а также подавлению дыхания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что боль в ногах может говорить о наличии рака. Названы четыре признака на конечностях, говорящие об онкологии.

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