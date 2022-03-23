Эксперт объяснил, почему не стоит обменивать машины на квартиры

Эксперт объяснил, почему не стоит обменивать машины на квартиры
В России появились предложения об обмене подорожавших машин на жилье. Фото: unsplash.com

Генеральный директор компании «Релайт недвижимость» Константин Барсуков прокомментировал информацию о том, что российские граждане начали обменивать машины м пробегом на квартиры. Эксперт объяснил, почему такая сделка может быть невыгодной.

Он отметил, что машины относятся к товарам, которые всегда дешевеют. При этом недвижимость всегда будет расти в цене, потому что считается привлекательным активом для вложение денежных средств.

«Машина — в будущем всегда дешевеет, тем более что это более рисковый актив: её могут украсть, в неё могут врезаться, она может сломаться. А недвижимость не такой рисковый актив. Поэтому с этой точки зрения такой обмен неправильный, но в конкретной житейской ситуации, локальной — это может быть, — приводит его слова NEWS.ru.

Ранее BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal. Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.

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