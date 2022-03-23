Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны

Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны
Анатолий Чубайс. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Чубайс уехал из РФ. Об этом также говорит источник ТАСС.

При этом брат бывшего главы «Роснано» Игорь Чубайс сказал РБК, что ничего не знает о решении политика.

Напомним, Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента России в декабре 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению специального представителя Президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса, нас ждет «совсем другая жизнь» в связи с платой за углерод. Чубайс считает, что «самый мучительный» вопрос в низкоуглеродной повестке России — это плата за углерод.

Также gazeta.spb.ru сообщала о том, что Анатолий Чубайс хочет, чтобы россияне сказали бизнесменам “спасибо” за сделанное для страны. По мнению бизнесмена, россияне инфантильны и не осознают, как много предприниматели сделали для страны за четверть века.

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