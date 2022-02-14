Чубайс пообещал «совсем другую жизнь» из-за платы за углерод

По мнению специального представителя Президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса, нас ждет «совсем другая жизнь» в связи с платой за углерод.

Чубайс считает, что «самый мучительный» вопрос в низкоуглеродной повестке России — это плата за углерод. Ведь даже если цена за тонну парникового газа будет самой консервативной, в $10, стоимость для экономики составит 1,5 трлн рублей. Об этом он заявил 11 февраля на правительственном совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова

Политик думает, что необходимо как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы. Ведь это один единственный способ нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в Европейском Союзе «углеродного налога».

Сахалинская область была выбрана пилотным регионом, чтобы опробовать систему торговли квотами на выбросы.

«Давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог», — объяснил Чубайс.

На совещании говорили о проекте, который подготовил Минэкономразвития. Имеется в виду план реализации национальной Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Также Чубайс добавил, что Европарламент некоторое время назад предложил сдвинуть начало взимания углеродного налога. Планировали перенести с 2026 года на 2025-й, а также ликвидировать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035-го.

Чубайс думает, что льготы в результате уберут лишь в 2030 году, однако это будет все равно раньше, чем сначала хотела Еврокомиссия.

Политик добавил, что в Европе в настоящий момент стоимость тонны углекислого газа на бирже равняется $100. 50 процентов квот бесплатны, эффективная ставка равна $50 за тонну. В 2030 году она будет стоить $100, это если не брать в расчет динамику.

Спецпредставитель Президента объяснил, что если сегодня положить $100 в расчет потенциальной цены углерода для российской экономики, то это будет «совсем другая жизнь».

Сегодняшняя стоимость квот на выбросы парниковых газов в европейской системе EU ETS составляет €91 ($104) за тонну углекислого газа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Европейские хранилища газа опустели на 85 процентов закачанного летом топлива.