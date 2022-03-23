Nestle остановил работу брендов KitKat и Nesquik в России

Швейцарский концерн Nestle остановил деятельность брендов KitKat и Nesquik в России.

Об этом сообщается на сайте компании. В качестве причины такого решения названа спецоперация на Украине.

Отмечается, что швейцарский концерт соблюдает все международные санкции в отношении РФ и уже полностью прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в страну и из нее.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.