Россиянам рассказали, что будет с выплатами по ипотеке, взятой до повышения ключевой ставки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что платежи россиян по ипотеке, оформленной до повышения ключевой ставки, останутся на уровне конца февраля.

«Платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, и вовсе останутся на уровне по состоянию на конец февраля», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка. Соответствующее решение было принято утром понедельника, 28 февраля. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты. Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до июля ставка по ипотеке может вырасти до 21%.