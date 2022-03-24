Жителей Ленобласти предупредили о похолодании до -6 градусов в четверг

Жителей Ленобласти предупредили о похолодании до -6 градусов в четверг
Ночью в Ленобласти ожидаются заморозки. Фото: pixabay

Синоптики предупредили жителей Ленинградской области о похолодании к концу рабочей недели. Минусовая температура ожидается только в темное время суток.

В ночь на четверг, 24 марта, столбики термометров опустятся до -1…-6 градусов. В дневное время температура воздуха составит +3…+8 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. Западный ветер подует со скоростью до 4-9 метров в секунду.

Ночью без существенных осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь с мокрым снегом. Атмосферное давление будет понижаться.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Пешеходам и автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что четверг встретит петербуржцев минусовой температурой и гололедицей. Ночью столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов, в дневное время температура воздуха составит +5…+7 градусов.

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