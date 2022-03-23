Четверг встретит петербуржцев минусовой температурой и гололедицей

Четверг встретит петербуржцев минусовой температурой и гололедицей
Пешеходам и автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность. Фото: Pixabay

В четверг, 24 марта, жителей Северной столицы ожидает облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков.

Ночью столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов, в дневное время температура воздуха составит +5…+7 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер западных направлений будет дуть умеренно.

Атмосферное давление будет понижаться. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Пешеходам и автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что лето 2022 будет жарким и засушливым. Такие прогнозы превышают средние температурные нормы наблюдений за климатом. Столбики термометров поднимутся на несколько градусов выше, чем в прошлые годы. По мнению синоптиков, погода в летние месяцы будет солнечной и жаркой.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей Ленобласти предупредили о похолодании до -6 градусов в четверг
Третья часть «Фантастических тварей» выбыла из графика российских премьер
Перечислены продукты, которые не едят долгожители
Четверг встретит петербуржцев минусовой температурой и гололедицей
Renault приостанавливает работу в России
Диетолог раскрыла самый простой и необычный способ похудения
Выделенные на строительство петербургского метро средства пустят на эскалаторы
В России госпитализировали 5109 COVID-пациентов за сутки