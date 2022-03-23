Четверг встретит петербуржцев минусовой температурой и гололедицей

В четверг, 24 марта, жителей Северной столицы ожидает облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков.

Ночью столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов, в дневное время температура воздуха составит +5…+7 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер западных направлений будет дуть умеренно.

Атмосферное давление будет понижаться. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Пешеходам и автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что лето 2022 будет жарким и засушливым. Такие прогнозы превышают средние температурные нормы наблюдений за климатом. Столбики термометров поднимутся на несколько градусов выше, чем в прошлые годы. По мнению синоптиков, погода в летние месяцы будет солнечной и жаркой.