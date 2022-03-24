«Минеры» взялись за психбольницы и школы в Петербурге

«Минеры» взялись за психбольницы и школы в Петербурге
Всего было «заминировано» десять объектов. Фото: Pixabay

Анонимные минёры взялись за психбольницы Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 23 марта на электронные почты Психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко, Инженерно-технологической школы № 777 и школы № 209 с электронного адреса [email protected] поступили сообщения о заминировании.

Всего было «заминировано» десять объектов. В результате осмотра объектов и их прилегающих территорий взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник полиция искала «бомбы» более чем в 200 зданиях судов, учебных заведений, станции метро и ТЭЦ в Петербурге и Ленобласти.

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