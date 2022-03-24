С 30 марта РФ снимает ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией

Как пояснили в штабе, также ограничения снимаются для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих из Монголии в Россию. Фото: pexels

Как пояснили в штабе, также ограничения снимаются для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих из Монголии в Россию. Фото: pexels

Также перестают действовать запреты для иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих из Монголии в Россию.

Российская Федерация со среды, с 30 марта, отменяет ограничения. Снимается запрет на переход сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. Об этом в четверг, 24 марта, рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Отмена ограничений начнется с 00:00 по мск 30 марта, в среду. Теперь будет возможен въезд граждан Казахстана в Россию и въезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы.

Также уроженцы Монголии смогут заезжать в Россию, и россияне в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы.

РФ возобновила авиасообщение с Монголией с 1 декабря прошлого года, а с Казахстаном — с 21 сентября 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Vietnam Airlines с 25 марта приостанавливает полеты в Россию.