Vietnam Airlines с 25 марта приостанавливает полеты в Россию

Полеты приостановят с 25 марта до особого распоряжения. Фото: unsplash

Полеты приостановят с 25 марта до особого распоряжения. Фото: unsplash

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines объявила о приостановке полетов в Россию.

Как сообщает агентство VNA, перевозчик принял решение приостановить полеты в РФ по маршруту Ханой — Москва — Ханой. Причиной назвали необходимость пересмотра процедур, связанных со страхованием самолетов.

Полеты приостановят с 25 марта до особого распоряжения.

Авиаперевозчик в своем заявлении выразил сожаления в связи с данным решением. Подчеркивается, что пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, смогут вернуть потраченные средства в полном объеме, либо перенести поездку на период, когда авиасообщение с Москвой будет восстановлено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Turkish Airlines с апреля возобновляет программу полетов из Северной столицы в Анталью.