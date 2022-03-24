Названа возможная причина взрыва угля и газа на шахте «Осинниковская» в Кузбассе

Причиной обрушения горных пород на шахте «Осинниковская» в Кузбассе, по предварительной информации, стал выброс угля и газа.

Как рассказали в пресс-службе правительства Кузбасса, в 07:48 на шахте при выемке угля в монтажной камере, предварительно, в результате выброса угля и газа произошло обрушение горных пород, сообщает ТАСС.

На шахте «Осинниковская» произошел выброс угля и газа с обрушением породы. По предварительной информации, под завалами находится один человек. На поверхность выбрались 73 человека. Ориентировочно, еще 315 поднимаются. На место происшествия выехали два отделения военизированной горноспасательной части.

Напомним, в 2021 году на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.