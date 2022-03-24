Сценарий «Соляриса» Тарковского продадут на торгах за 4,5 млн рублей

Сценарий «Соляриса» Тарковского продадут на торгах за 4,5 млн рублей
Сценарий продадут на аукционе. Фото: кадр из фильма "Солярис"

Торги с раритетами проведет дом «Литфонд» 25 марта.

Главным лотом будет являться экземпляр киносценария «Соляриса». Его стартовая цена составляет 4,5 млн рублей. Информация об этом выложена на сайте аукционного дома.

К слову, сценарий знаменитой научно-фантастической драмы насчитывает 90 листов, он облачен в картонную обложку с надписью «Эталон».

Речь о том сценарии, в котором Тарковский работал уже с изображением: с объектом, длиной, наполнением кадра.

На каждом листе есть исправления от руки самого Тарковского.

«С правками Тарковского по сценарию всего 28 страниц, из них семь существенного объема, а 21 — абзац-два. Кроме этого, помарки и дописки. Однако почти вся роспись решения сцен на каждом листе — крупность кадров, указание объектов и технических деталей — сделана по большей части тоже его рукой», — сообщается на сайте «Литфонда».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минкультуре объяснили, россияне увидят и отечественное, и зарубежное кино.

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