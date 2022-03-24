В Ленобласти еще 212 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 212 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявили 180 140 случаев ковида. При этом выздоровели 173 841 пациент.

С начала пандемии в России выявлено 17 690 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 366 220 летальных исходов, выздоровели 16 483 898 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.