В Ассоциации европейского бизнеса заявили о желании иностранных компаний вернуться в Россию

В Ассоциации европейского бизнеса заявили о желании иностранных компаний вернуться в Россию
В Ассоциации европейского бизнеса заявили о желании иностранных компаний вернуться в Россию. Фото: официальный сайт Росконгресса

Европейские компании заинтересованы в скорейшем продолжении работы на территории России.

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг во время встречи с советником президента России Антоном Кобяковым заявил, что иностранные компании хотят вернуться в Россию. Об этом сообщает Фонд Росконгресс.

Шиллинг заявил, что необходимо сделать акцент на решении глобальных вызовов, при этом продолжая работу по поддержке компаний-членов Ассоциации европейского бизнеса, которая по традиции является участником форумов Росконгресса.

Подчеркивается, что сейчас важно также сохранять честный диалог, сесть за стол переговоров и найти точки соприкосновения, по которым может быть осуществлена работа.

Кобяков заметил, что благодаря бизнес-сообществу дело пошло в сторону смягчения санкций после 2014 года.

В ходе встречи стороны заключили, что бизнес является мостом, который связывает западную и восточную части Евразии, а идея единого экономического пространства интересна европейским странам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американские власти не просили компании уходить с рынка России, заявили в Белом доме.

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