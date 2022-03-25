Эксперт заявил, что заморозка активов России в США влияет как на Китай, так и на другие страны

Эксперт заявил, что заморозка активов России в США влияет как на Китай, так и на другие страны. Фото: Pixabay

Эксперт заявил, что заморозка активов России в США влияет как на Китай, так и на другие страны. Фото: Pixabay

Специалист напомнил о вероятном окончании «эпохи доллара», но также заметил, что настоящая дедолларизация произойдет через какое-то время.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский заявил, что заморозка российских активов в США повлияет на Китай и другие страны. Об эксперт поделился с агентством «Прайм».

«Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за свой кошелек не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть один триллион долларов США», — рассказал специалист.

В настоящее время основным вариантом ухода от доллара рассматривается поиск не альтернативной валюты, а каналов, дополняющих расчеты в национальной валюте США. По словам эксперта, со стороны России уже был шаг в этом направлении, когда она отказалась принимать платежи за газ в долларах и евро, и при этом данная мера в большей степени коснется евро, а не доллара.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал историческим решением отказ от расчетов в долларах и евро за газ.