Утром пятницы движение на улицах Петербурга может быть немного затруднено

Утром пятницы движение на улицах Петербурга может быть немного затруднено. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утром пятницы движение на улицах Петербурга может быть немного затруднено. Фото: "Яндекс.Пробки"

Несмотря на то, что в 8 утра пробки еще отмечаются зеленым, в 9 часов и далее уровень загруженности дорог вырастет до среднего уровня.

На 8 утра ожидаются трехбалльные пробки, но через час уровень вырастет до четырех, и такая ситуация будет держаться вплоть до 13 часов дня. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Пробки».

На карте уже можно заметить несколько аварий, например, в районе Пискаревского проспекта произошло ДТП, из-за чего там сейчас движение достаточно плотное до съезда на Свердловскую набережную, где тоже не все гладко, транспорт едет очень медленно на достаточном большом участке. Все усугубляют и ремонтные работы на этом участке, а также очередное ДТП на повороте с Арсенальной улицы на Свердловской набережную.

Непросто водителям и на Среднеохтинском проспекте. Движение затруднено через Комаровский мост до Малоохтинской набережной.

Центр города более менее не загружен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге могут создать новую транспортную развязку, которая позволит разгрузить север города.