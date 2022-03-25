Утром пятницы движение на улицах Петербурга может быть немного затруднено

Утром пятницы движение на улицах Петербурга может быть немного затруднено
Утром пятницы движение на улицах Петербурга может быть немного затруднено. Фото: "Яндекс.Пробки"

Несмотря на то, что в 8 утра пробки еще отмечаются зеленым, в 9 часов и далее уровень загруженности дорог вырастет до среднего уровня.

На 8 утра ожидаются трехбалльные пробки, но через час уровень вырастет до четырех, и такая ситуация будет держаться вплоть до 13 часов дня. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Пробки».

На карте уже можно заметить несколько аварий, например, в районе Пискаревского проспекта произошло ДТП, из-за чего там сейчас движение достаточно плотное до съезда на Свердловскую набережную, где тоже не все гладко, транспорт едет очень медленно на достаточном большом участке. Все усугубляют и ремонтные работы на этом участке, а также очередное ДТП на повороте с Арсенальной улицы на Свердловской набережную.

Непросто водителям и на Среднеохтинском проспекте. Движение затруднено через Комаровский мост до Малоохтинской набережной.

Центр города более менее не загружен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге могут создать новую транспортную развязку, которая позволит разгрузить север города.

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