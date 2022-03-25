В Ленобласти коронавирус подхватил еще 203 человека

За последние сутки от коронавируса в Ленобласти скончался один человек. Фото: pexels.com

За последние сутки от коронавируса в Ленобласти скончался один человек. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 203 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 25 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 180 343 случая ковида. При этом выздоровели 174 014 пациентов, в том числе 77 за последние сутки. Кроме того, стало известно об одном летальном исходе, который подтвердился за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 426.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй стала Москва, где коронавирус подхватили еще 1086 человек. В Подмосковье же выявили 560 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог предупредил россиян об остаточных волнах коронавируса.