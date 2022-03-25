В Петербурге до 24 июля движение от улицы Швецова до Трефолева будет ограничено

В Петербурге до 24 июля движение от улицы Швецова до Трефолева будет ограничено. Фото: Pixabay

В Петербурге до 24 июля движение от улицы Швецова до Трефолева будет ограничено. Фото: Pixabay

С 28 и 29 марта на улицах Петербурга в силу вступают несколько ограничений, которые коснутся трех районов.

Из-за проведения некоторых работ движение будет изменено в Кировском, Фрунзенском и Приморском районах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Так, с 28 марта до 24 июля в Кировском районе будут вестись работы по прокладке водопровода. В связи с этим движение по проспекту Стачек от улицы Швецова до улицы Трефолева будет ограничено.

Также с 28 марта до 30 июня будут вести работы по реконструкции инженерных сетей в Приморском районе. Здесь движение будет полностью заблокировано по нечетной стороне Омской улицы от Торжковской улицы до Ланского шоссе.

С 29 марта не время до 31 марта закроют проезд во Фрунзенском районе из-за прокладки инженерных сетей. Будет перекрыта перекроют Курская улица от Тамбовской улицы к Днепропетровской улице.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с ремонтными работами трамвайное движение по Светлановскому проспекту закроют до лета.