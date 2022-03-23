Трамвайное движение по Светлановскому проспекту будет закрыто до лета

Движение трамвая №51 в это время будет полностью закрыто. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Движение трамвая №51 в это время будет полностью закрыто. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Трамвайное движение по Светлановскому проспекту закроют до лета из-за ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга, с 1:00 28 марта до 5:00 1 июня трамвай № 61 будет следовать от конечной «Проспект Мечникова» по Пискарёвскому проспекту, улице Руставели, проспектам Просвещения и Культуры, и по Политехнической улице и завершит свой путь у метро «Выборгская».

Движение трамвая №51 в это время будет полностью закрыто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что движение трамваев по набережной реки Карповки закрывается в связи с ремонтными работами с 28 декабря 2021 года по 14 июля 2022 года. До середины июля жители и гости Петербурга не смогут воспользоваться трамвайными маршрутами на набережной реки Карповки.