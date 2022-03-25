Роспотребнадзор отменил ряд антиковидных мер в школах

Роспотребнадзор отменил ряд антиковидных мер в школах
Наличие справки после перенесенного заболевания остается, добавили в Роспотребнадзоре. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Роспотребнадзор смягчил ряд противоэпидемических мер в российских школах.

Об этом стало известно в пятницу, 25 марта. Соответствующее постановление ведомства плявилось на официальном портале правовой информации. Среди отмененных требований — необходимость закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет и соблюдение социальной дистанции в местах проведения аттестации.

Отменены требования о введении разного времени начала уроков и перемен для разных классов, введённые для минимизации контактов школьников. Также разрешено проводить мероприятия на улице, например, линейки и собрания.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, «контактным» учащимся больше не придется предъявлять медицинскую справку для посещения образовательной организации. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным

Кроме того, разрешена 100-процентную заполняемость детских оздоровительных учреждений. Отменено и еженедельное тестирование на ковид работников этих учреждений.

Напомним, за минувшие сутки еще 1 237 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. Побороть болезнь не смогли еще 25 человек. За все время пандемии коронавируса число постковидных симптомов увеличилось до 203, из которых 60 могут держаться у человека до полугода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в российских школах ВПР перенесли с весны на осень из-за риска распространения коронавируса.

коронавирусная пандемия Роспотребнадзор школы


 

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