Петербург стал первым по числу новых случаев COVID: 1 145 зараженных за сутки

Петербург стал первым по числу новых случаев COVID: 1 145 зараженных за сутки
Коронавирус продолжает буйствовать на территории Петербурга. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1 145 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 26 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 495 186 местных жителей. При этом 1 420 288 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 2 272 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 1 101 человека. Третье место у Москвы — 925 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог назвал срок новой волны COVID в России.

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