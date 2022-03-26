В России смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства

В России смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства
Власти смягчат ответственность за нарушение валютного законодательства. Фото: Pixabay

Правительство одобрило проект закона о смягчении административной ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с антироссийскими санкциями.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — сообщается на сайте кабмина.

Законопроект направлен на снижение ответственности за нарушения валютного законодательства в связи с санкциями, направленными против России.

Ранее сообщалось, что расчеты через корреспондентские счета в США создают риски блокировок или отмены различных финансовых операций для многих государств и компаний. Об этом рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов. По словам экономиста, американские политики стали часто прибегать к этому методу для давления на другие страны. Ответом будет переход на расчеты в суверенных валютах.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.

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