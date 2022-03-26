Жители Нью-Йорка шокированы ценами в продуктовых магазинах

Жители Нью-Йорка жалуются на беспрецедентно высокий рост цен на продукты питания.

«Дела не очень. Людям с ограниченным бюджетом приходится нелегко. Это очень тяжело. Надеюсь в скором времени все закончится», — рассказала покупатель одного из крупных продовольственных магазинов.

При этом другой покупатель рассказал, что раньше магазин славился хорошими продуктами по средней цене, однако в последнее время ценники сильно изменились, сообщает RT.

Местные жители отмечают, что ситуация с ценами на продукты питания вызывает у них тревогу. «Что поделать, кушать-то все равно надо, а за еду надо платить», — сетуют они.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские магазины начали поднимать цены на старые коллекции и товары. Подорожание затронуло одежду и обувь, косметику, технику, средства личной гигиены. В сети обувных магазинов «Рандеву» объяснили, что повышение цен вызвано прекращением поставок обуви из Европы, которая составляет 90% ассортимента.