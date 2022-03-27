В Ленобласти ожидаются морозы до -15 градусов 28 марта

Рабочая неделя начнется в Ленинградской области с облачной с прояснениями погоды, не обойдется без осадков.

В понедельник, 28 марта, в 47-м регионе пройдет снег, мокрый снег, местами сильный, днем на юге с дождем. Ветер восточный, юго-восточный, днем переходящий к юго-западному, западному умеренный, порывистый.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время составит -2…-7 градусов, на востоке местами -10…-15.

Днем столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов, местами до +6. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в понедельник температура воздуха ночью составит -3…-5 градусов, днем +1…+3.