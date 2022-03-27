В Ленобласти ожидаются морозы до -15 градусов 28 марта

В Ленобласти ожидаются морозы до -15 градусов 28 марта
Ожидаются заморозки. Фото: pixabay.com

Рабочая неделя начнется в Ленинградской области с облачной с прояснениями погоды, не обойдется без осадков.

В понедельник, 28 марта, в 47-м регионе пройдет снег, мокрый снег, местами сильный, днем на юге с дождем. Ветер восточный, юго-восточный, днем переходящий к юго-западному, западному умеренный, порывистый.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время составит -2…-7 градусов, на востоке местами -10…-15.

Днем столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов, местами до +6. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в понедельник температура воздуха ночью составит -3…-5 градусов, днем +1…+3.

ленобласть погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
На МКС стартовал эксперимент по выращиванию кристаллов белка COVID
В Ленобласти ожидаются морозы до -15 градусов 28 марта
Мужчина приземлился на капот авто, выпав из окна дома на Просвещения
Россиян начнут информировать о дополнительной пенсии
Рабочая неделя начнется в Петербурге с -5 градусов и снега
Россиянам рассказали, почему не следует снимать защитную маску
В Ленобласти раскрыли полумиллионную кражу
Мужчина устроил стрельбу из аэрозольного пистолета в петербургском метро