В Ленобласти еще 237 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 237 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявили 180 791 случай ковида. При этом выздоровели 174 112 пациентов.

С начала пандемии в России выявлено 17 762 742 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 367 351 летальный исход.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.