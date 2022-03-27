Мурашко: спрос на некоторые препараты в России вырос в десять раз

В России спрос на некоторые виды лекарственных препаратов вырос в десять раз. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день в стране сформированы запасы лекарств для льготников, которых должно хватить на пять с половиной месяцев.

«Люди, покупая препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета», — подчеркнул глава ведомства подчеркнул в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Мурашко объяснил, что у многих медикаментов, вокруг которых возник ажиотаж, есть короткий срок годности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками фармацевтического рынка и не видит никаких рисков, лекарства на складах имеются в достаточном количестве. По данным ведомства, если в каких-то аптеках пропадают те или иные препараты, то это связано с возросшим неоправданным спросом со стороны россиян и небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке.