Мурашко: спрос на некоторые препараты в России вырос в десять раз

Мурашко: спрос на некоторые препараты в России вырос в десять раз
Эксперт назвал ажиотажный спрос серьезной проблемой лекарственного рынка. Фото: Pixabay

В России спрос на некоторые виды лекарственных препаратов вырос в десять раз. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день в стране сформированы запасы лекарств для льготников, которых должно хватить на пять с половиной месяцев.

«Люди, покупая препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета», — подчеркнул глава ведомства подчеркнул в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Мурашко объяснил, что у многих медикаментов, вокруг которых возник ажиотаж, есть короткий срок годности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками фармацевтического рынка и не видит никаких рисков, лекарства на складах имеются в достаточном количестве. По данным ведомства, если в каких-то аптеках пропадают те или иные препараты, то это связано с возросшим неоправданным спросом со стороны россиян и небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке.

лекарственные средства михаил мурашко Россия


 

Новости партнеров
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки госпитализировали более 2 тысяч пациентов с коронавирусом
Lexus пробил ограждение и вылетел на тротуар на Энгельса
Врач предупредила о вызываемых сахаром заболеваниях
На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге погиб рабочий
Мурашко: спрос на некоторые препараты в России вырос в десять раз
В России ряд социально значимых законов вступает в силу с апреля
Сезонная продажа корюшки начнется в Петербурге с 15 апреля
Сажать картофель в этом году намерены 65% петербуржцев