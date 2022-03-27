Врач предупредила о вызываемых сахаром заболеваниях

Чрезмерное употребление сахара может стать причиной многих заболеваний. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина.

Она напомнила, что в организм человека попадает гораздо больше сахара, чем нужно, так как он употребляется не только в чистом виде, но и содержится во многих продуктах — это молоко, крупы, макароны, крахмалистые овощи..

В результате последствием чрезмерного поедания сахара может стать не только лишний вес, но и деменция, инсульт и инфаркт. Кроме того, злоупотребление сладким может сказаться на работе печени, «которая и вырабатывает этот холестерин».

«Далее формируется атеросклеротическая бляшка, приводит к тромбообразованию, ухудшается кровообращение. Впоследствии может вызвать инсульт, инфаркт, инвалидность и летальность», — рассказала диетолог в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Соломатина также отметила, что раньше жир считался виновником атеросклероза, но в большей степени это сахар.

Напомним, спрос на сахар в России резко вырос в связи с инфляцией и желанием людей делать заготовки, считают эксперты. Также причиной ажиотажного спроса мог быть нестабильный курс рубля и советы регуляторов держать цены на сахар на стабильном уровне. Сахар начал дорожать в связи с общей инфляцией. Ежегодно потребительские цены растут минимум на 15%, даже в отсутствие кризисов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в период с 12 по 18 марта среди продуктов самыми дорожающими стали сахар и репчатый лук, цены на которые за неделю выросли на 13,8% и 13,7% соответственно. Заметно изменились ценники на помидоры (+8,2%), бананы (+7,8%) и капусту (+6,4%), на 5,6% – морковь, на 5,2% – свекла. Более 70 компаниям-производителям направлены письма от ФАС с рекомендацией о сдерживании роста цен на сахар

Некоторые сахарные заводы начали устанавливать цены в долларах, предлагая производителям продуктов расплачиваться за него рублями, но по актуальному курсу валют. По мнению экспертов, спрос на сахар в России резко вырос в связи с инфляцией и желанием людей делать заготовки. Скупать сахар в панике начали, как правило, пожилые люди.