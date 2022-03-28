Аналитик назвал факторы, которые могут существенно повлиять на рубль

Кроме санкций в отношении России и контрсанкций, на курс рубля могут сильно повлиять факторы, которые связаны с Федрезервом США, отметил эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов предположил, что на курс рубля могут надавить действия Федрезерва США, а также некоторые другие факторы. Об этом специалисты поделился с агентством «Прайм».

Маслов подчеркнул, что сейчас идет полномасштабное экономическое сражение, и здесь с обеих сторон прдепринимаются серьезные меры, чтобы усилить экономическое давление. По мнению эксперта, повышение ставки ФРС США способствует укреплению доллара, в свою очередь для рубля это будет негативным сценарием.

Специалист заметил, что в Китае и других странах идет очередная волна распространения коронавируса, что является еще одним, но уже пандемический фактором, который также не стоит сбрасывать со счетов.

При этом до какого уровня может ослабнуть рубль Маслов не уточнил, но указал, что за последние 20 лет российская валюта практически всегда возвращалась к максимума, которые сейчас находятся у отметок выше 125 рублей за доллар. Такая ситуация не исключена и сегодня, считает эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день говорить об уходе эпохи первенства доллара рано.