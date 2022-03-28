Минздрав ищет аналоги иностранных лекарств на случай ухода поставщиков

Минздрав по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой начал сбор информации по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, на случай дефицита из-за ухода с российского рынка иностранных поставщиков.

Как сообщают «Ведомости», «меры принимаются на случай ухода иностранных фармпроизводителей».

Это следует из письма от 21 марта, которое направил в регионы клинический фармаколог Минздрава Владимир Петров.

Такие меры принимаются для того, чтобы регионы в случае каких-то нарушений, например, логистики, заблаговременно знали, чем можно было бы заменить лекарство. При этом подчеркивается, что сейчас все фармацевтические производители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, и в ведомстве не видят оснований для беспокойства на счет дефицита какой-либо группы лекарств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в случае отказа иностранных фармацевтических компаний от поставок лекарств в Россию страна может заняться производством собственных аналогов.