Россиянам рассказали, как отразится на рубле «газовый демарш» России

После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Фото: Pixabay

После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Фото: Pixabay

Рублевые расчеты во внешней торговле поспособствуют укреплению национальной российской валюты. Такого мнения придерживается один из аналитиков, сообщает «Прайм».

После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Теперь многие экономические агенты заинтересованы в стабильности курса российской валюты, что уже положительно отразилось на ее курсе.

Однако аналитик Александр Джиоев пояснил, что наметившаяся положительная динамика будет незначительной.

Страны, покупающие у России газ, продавали 80 процентов своей валютной выручки на валютном рынке. У них возникла потребность приобретать российскую нацвалюту, что на практике означает продажу их валюты. Теперь им придется продавать всю экспортную выручку за газ. При этом импортерам необходимо иметь определенный запас рубля, что еще больше укрепляет его.

Сделки будут происходить или напрямую с валютного сектора Московской биржи, или посредством экспорта с Россией за рубли. Пока не ясно, будут ли платежи за газ проходить через отечественные банки, но очевидно, что западным странам придется каким-то образом поменять политику. Чтобы наладить ход потоков, придется пересмотреть ранее наложенные санкции.

Ранее сообщалось, что недружественные страны заморозили валютные резервы Центробанка. Такие меры были приняты в рамках санкций, принятых после начала специальной военной операции России на Донбассе. Однако многие государства нуждаются в российском газе, так как найти альтернативных экспортеров оказалось проблематично.

На днях глава Российской Федерации Владимир Путин объявил, что теперь газ будет продаваться не за доллары и евро, а за рубли. Он объяснил решение тем, что иностранные валюты себя «скомпрометировали».