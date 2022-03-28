С 1 апреля стоимость завтраков в школах Петербурга повысят почти на 30%

С 1 апреля стоимость завтраков в школах Петербурга повысят почти на 30%
Стоимость еды в столовой будет увеличена. Фото: pixabay.com

Цена завтрака подскочит с 68 до 87 рублей.

Пресс-служба Смольного отмечает, что с 1 апреля вырастет стоимость завтраков, а также комплексных обедов в школьных столовых Северной столицы. Рост цены составит чуть ли не 30%.

Добавляют, что прежняя цена на питание в городе теперь не может покрыть расходы, которые выросли в связи с подорожанием продуктов.

Поэтому с 1 апреля стоимость завтрака увеличится с 68 до 87 рублей, обеда — с 119 до 131 рублей, а комплексного обеда — с 188 до 218 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал, что на рынке одежды возможен рост цен. Это связано с меняющимися экономическими обстоятельствами, но недостатка предложения или выпадения ассортимента быть не должно, считает эксперт.

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