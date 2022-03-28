Снег и мороз окутают Ленобласть 29 марта

Снег и мороз окутают Ленобласть 29 марта
Ожидаются заморозки. Фото: pixabay.com

Во вторник, 29 марта, жителей Ленинградской области ожидает минусовая температура и снег.

Ожидается облачная, днём с прояснениями погода. В ночное время столбики термометров покажут-3…-8 градусов. Днем температура воздуха составит от -5 до 0.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег.

Атмосферное давление будет повышаться.

На дорогах ожидается гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 29 марта ночное время температура воздуха составит -3…-5 градусов, днём 0…-2 гр. В течение дня пройдет небольшой снег.

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